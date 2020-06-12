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Gençliğim Eyvah'ta neler olacak? Arif ve Zekeriya’nın geçmişteki büyük sırrı ortaya çıkacak mı?

'Dizi atv'de izlenir sloganıyla' yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. İlk fragmanıyla dikkat çekmeyi başaran dizi, şimdiden ilgi çekti. Rakip iki kebapçı olan Arif ve Zekeriya'nın Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişiyle alt üst olan hayatlarını anlatan dizi izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Peki Gençliğim Eyvah dizisinin konusu ne? Dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 16:51
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Gençliğim Eyvah'ta neler olacak? Arif ve Zekeriya’nın geçmişteki büyük sırrı ortaya çıkacak mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı. Başrolünde Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi isimlerin yer aldığı dizi 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. İlk fragmanıyla dikkat çekmeyi başaran dizi, izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

1'NCİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Gençliğim Eyvah'ta neler olacak? Arif ve Zekeriya’nın geçmişteki büyük sırrı ortaya çıkacak mı?

Peki Gençliğim Eyvah dizisinin konusu ne? Dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar…

1'NCİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Gençliğim Eyvah'ta neler olacak? Arif ve Zekeriya’nın geçmişteki büyük sırrı ortaya çıkacak mı?

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder.

1'NCİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Gençliğim Eyvah'ta neler olacak? Arif ve Zekeriya’nın geçmişteki büyük sırrı ortaya çıkacak mı?

Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar.

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Gençliğim Eyvah'ta neler olacak? Arif ve Zekeriya’nın geçmişteki büyük sırrı ortaya çıkacak mı?

Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır.