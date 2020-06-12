Gençliğim Eyvah'ta neler olacak? Arif ve Zekeriya’nın geçmişteki büyük sırrı ortaya çıkacak mı?

'Dizi atv'de izlenir sloganıyla' yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi 15 Haziran Pazartesi günü başlıyor. İlk fragmanıyla dikkat çekmeyi başaran dizi, şimdiden ilgi çekti. Rakip iki kebapçı olan Arif ve Zekeriya'nın Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişiyle alt üst olan hayatlarını anlatan dizi izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Peki Gençliğim Eyvah dizisinin konusu ne? Dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...