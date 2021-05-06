Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...

Turgut Alp Kuruluş Osman'a gelecek mi? Sorusunun yanıtı hayranları tarafından merak ediliyor. Son dönemde tarihi yapımlar büyük hayran kitlelerine ulaşmayı başarıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği "Turgut Alp" karakteri ile adından söz ettiren Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Tarih kitaplarında Osman Bey'in seferlerinde yanında olan Turgut Alp hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Ancak Cengiz Coşkun'un yeni sezonda başka bir dizinin kadrosuna dahil olduğu iddiaları kafaları karıştırdı.