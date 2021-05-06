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Haberler Galeri Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...

Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...

Turgut Alp Kuruluş Osman'a gelecek mi? Sorusunun yanıtı hayranları tarafından merak ediliyor. Son dönemde tarihi yapımlar büyük hayran kitlelerine ulaşmayı başarıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği "Turgut Alp" karakteri ile adından söz ettiren Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Tarih kitaplarında Osman Bey'in seferlerinde yanında olan Turgut Alp hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Ancak Cengiz Coşkun'un yeni sezonda başka bir dizinin kadrosuna dahil olduğu iddiaları kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 00:19
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Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...

Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman hayranlarına heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisi ile dikkatleri üzerine .çeken Cengiz Coşkun'un kadroya dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Alınan son bilgilere göre Coşkun'un yeni sezonda "Fatih" dizisinin kadrosunda olacağı iddia ediliyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduracak dizi hakkında gelecek açıklamalar merak ediliyor. Hayranları Turgut Alp Kuruluş Osman'a gelecek mi? sorusunu araştırmayı sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

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Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

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Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...

2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.

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Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Babası II. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da 1470'te doğan Yavuz Sultan Selim, küçük yaşlardan itibaren birçok laladan eğitim aldı.