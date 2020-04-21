Gel Dese Aşk’ın yıldızı Öykü Gürman karantina modasına uydu! Saçlarını…

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki başarısını Gel Dese Aşk dizisiyle sürdüren Öykü Gürman da karantina modasına uydu. Pazartesi günü Atv'de yayınlanacak olan 'Evde Biz Bize' programıyla ramazan ayı boyunca ekranlarda olacak olan Gürman, koronavirüs nedeniyle kuaförler kapalı olunca saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli'ye emanet etti. Öykü Gürman o anları sosyal medya hesabından da paylaşırken sevgilisi Fatih İçmeli, şarkıcının kuaförlerine "Bunların hesabını soracağım" diye seslendi.