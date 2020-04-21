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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Öykü Gürman karantina modasına uydu! Saçlarını…

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki başarısını Gel Dese Aşk dizisiyle sürdüren Öykü Gürman da karantina modasına uydu. Pazartesi günü Atv'de yayınlanacak olan 'Evde Biz Bize' programıyla ramazan ayı boyunca ekranlarda olacak olan Gürman, koronavirüs nedeniyle kuaförler kapalı olunca saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli'ye emanet etti. Öykü Gürman o anları sosyal medya hesabından da paylaşırken sevgilisi Fatih İçmeli, şarkıcının kuaförlerine "Bunların hesabını soracağım" diye seslendi.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 13:53
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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Öykü Gürman karantina modasına uydu! Saçlarını…

Atv'de 'Evde Biz Bize' isimli programıyla sevenleriyle buluşacak olan Öykü Gürman, önceki gün evinden bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Öykü Gürman karantinada saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli'ye yaptırdı. Zoraki kuaförlük yapan İçmeli, şarkıcının kuaförlerine seslendi: "Bunların hesabını soracağım!"

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Öykü Gürman karantina modasına uydu! Saçlarını…

HERKES SAÇ KESİYOR

Karantina günlerinde saçlarını sevgilisine emanet edenler arasına Öykü Gürman da katıldı. Şarkıcı, sevgilisi Fatih İçmeli'nin eline bigudileri tutuşturdu, "Aşkım ama sosyal medyada görmüyor musun herkes sevgilisinin saçını kesiyor, sen de benim saçımı sar" diyerek kendisine kuaförlük yapmasını istedi.

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Öykü Gürman karantina modasına uydu! Saçlarını…

KARDEŞİ ÇEKTİ

Öykü Gürman'ın saçlarını ondan aldığı talimatlarla bigudiye sarmaya çalışan Fatih İçmeli, şarkıcının kuaförlerine "Bunların hesabını soracağım" diye seslendi.

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Öykü Gürman karantina modasına uydu! Saçlarını…

Öykü Gürman'ın kardeşi Doğa Gürman, o anları videoya çekti. Ünlü şarkıcı, görüntüleri Instagram'da paylaştı.