Gel Dese Aşk’ın fragmanı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’

Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın ilk fragmanı büyük merak uyandırdı. Usta yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkarak hazırlanan dizi, kadrosuyla da göz doldurdu. 'Kimse, sınanmadığı aşkın masumu değildir' sloganıyla yola çıkan dizi, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıllık evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatıyor.