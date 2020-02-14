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Gel Dese Aşk’ın fragmanı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’

Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi 'Gel Dese Aşk'ın ilk fragmanı büyük merak uyandırdı. Usta yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkarak hazırlanan dizi, kadrosuyla da göz doldurdu. 'Kimse, sınanmadığı aşkın masumu değildir' sloganıyla yola çıkan dizi, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıllık evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatıyor.

Gel Dese Aşk ilk tanıtım filmi yayınlandı! | Gel Dese Aşk fragmanı izle GEL DESE AŞK İLK TANITIM FİLMİ YAYINLANDI! | GEL DESE AŞK FRAGMANI İZLE

Giriş Tarihi: 14.02.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 09:27
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Gel Dese Aşk’ın fragmanı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’

Atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Gel Dese Aşk' adlı dizi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanıyla büyük ilgi uyandırdı.

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Gel Dese Aşk’ın fragmanı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’

HİKAYESİNİ 10 YIL ÖNCE YAZDI

Usta yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi; gerek senaryosu, gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı.

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Gel Dese Aşk’ın fragmanı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi; görevleri ve istekleri arasında sıkışan insanların hikayesini ele alıyor.

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Gel Dese Aşk’ın fragmanı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’

AŞKI YENİDEN BULUŞ HİKAYESİ

Dizi, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıllık evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu dizinin senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait.

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Gel Dese Aşk’ın fragmanı olay oldu! ‘Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir’