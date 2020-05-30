Gel Dese Aşk’ın Barlas’ı Ertan Saban’ın eşi de ünlü bir oyuncu çıktı!

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmasından itibaren kısa sürede beğeni toplayan Gel Dese Aşk'ın oyuncuları da özel hayatlarıyla merak konusu oldu. Dizide Barlas karakterine hayat veren Ertan Saban, başarılı oyunculuğuyla en çok merak edilen oyuncu oldu. Ertan Balaban'ın eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa duyan herkes şaşırdı. İşte Ertan Saban'ın oyuncu eşi...