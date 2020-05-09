Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu İlayda Çevik, sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Gel Dese Aşk'ın en dikkat çeken oyuncularından olan İlayda Çevik eski fotoğraflarıyla gündem oldu. İlayda Çevik'in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şoke oldu. İşte İlayda Çevik'in estetiksiz hali...