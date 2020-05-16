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Haberler Galeri Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik estetiksiz fotoğrafıyla şoke etti!

Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik estetiksiz fotoğrafıyla şoke etti!

Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu İlayda Çevik, sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Gel Dese Aşk'ın en dikkat çeken oyuncularından olan İlayda Çevik eski fotoğraflarıyla gündem oldu. İlayda Çevik'in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şoke oldu. İşte İlayda Çevik'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 18:26
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Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik estetiksiz fotoğrafıyla şoke etti!

Gel Dese Aşk dizisinin güzel oyuncusu İlayda Çevik'in estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki hali...

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Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik estetiksiz fotoğrafıyla şoke etti!

Hilal Altınbilek

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Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik estetiksiz fotoğrafıyla şoke etti!

Hilal Altınbilek

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Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik estetiksiz fotoğrafıyla şoke etti!

Hilal Altınbilek

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Gel Dese Aşk’ın Bahar’ı İlayda Çevik estetiksiz fotoğrafıyla şoke etti!

Ebru Şahin