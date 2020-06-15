15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gel Dese Aşk’ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Gel Dese Aşk’ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

İlk bölümüyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah dizisi, eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da merak konusu oldu. Kadrosunda deneyimli oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yer veren Gençliğim Eyvah, birinci bölüm fragmanıyla ilgi odağı oldu. Dizide Zekeriya Usta'nın biricik kızına hayat veren Elif Doğan, en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 18:46
  • 1
  • 71
Gel Dese Aşk’ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah dizisi eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan en çok merak edilen isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu, en çok araştırılan isim oldu.

  • 2
  • 71
Gel Dese Aşk’ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ELİF DOĞAN KİMDİR?

6 Eylül 1994'te İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde tamamladı. Elif Doğan ilk oyunculuk deneyimini Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile yaşadı, daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol almıştır.

  • 3
  • 71
Gel Dese Aşk’ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Gençliğim Eyvah dizisiyle yeniden ekranlara dönen Elif Doğan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.

  • 4
  • 71
Gel Dese Aşk’ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları…

  • 5
  • 71
Gel Dese Aşk’ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

SERENAY SARIKAYA