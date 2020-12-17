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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Geçtiğimiz yıl oğlunu kaybeden Ebru Şallı: Bazen kokusu burnuma geliyor ve… Geçtiğimiz yıl oğlunu kaybeden Ebru Şallı: Bazen kokusu burnuma geliyor ve…
Eski manken Ebru Şallı, oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl kaybetmesinin ardından yaşadığı zor günleri anlattı. Hiç kolay şeyler yaşamadığı belirten ve oğlunu çok özlediğini belirten Şallı, "Bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii" dedi. Sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirileri ciddiye almadığını belirten Şallı, "Tamamen organize suç işleyen insanlar, Allah hepsine şifa versin" dedi.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 11:55
Dokuz yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı yaşadıklarını Mother's Life dergisine anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'YAŞAMAYAN ANLAYAMAZ'
Şallı,
"Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada" diye konuştu.
Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirileri ciddiye almadığını belirten Şallı,
"Gerçek olduklarını düşünmüyorum. Normal bir insanın bu konu hakkında tek kelime bile söylerken vicdanen yerle bir olacağını düşünüyorum. Gerçek olmayan o sanal ortamda yazılan çirkin yorumlar. Tamamen organize suç işleyen insanlar, Allah hepsine şifa versin" dedi. 'ÇOK ÖZLÜYORUM'
Ponçik diye hitap ettiği oğluyla bağlantısının sonsuza kadar süreceğini açıklayan Şallı,
"Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.
Ebru Şallı, sözlerine,
"Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe" diye devam etti.