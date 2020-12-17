Geçtiğimiz yıl oğlunu kaybeden Ebru Şallı: Bazen kokusu burnuma geliyor ve…

Ebru Şallı, sözlerine, "Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe" diye devam etti.

