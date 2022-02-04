04 Şubat 2022, Cuma
Geçirdiği operasyonlarla ölümden dönen Seren Serengil’den çocuk açıklaması: Evlilikten vazgeçtim
Seren Serengil geçirdiği zayıflama operasyonu ardından dumping sendromuna yakalanıp 43 kiloya kadar indi. Serengil, geçen ay zorlu bir ameliyat olup sağlığına kavuştu. Sunucu, gazetecilere verdiği röportajında evlilik ve çocuk planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son hali merak edilen Seren Serengil'in birbirinde çarpıcı açıklamaları…
Giriş Tarihi: 04.02.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 11:25
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