Geçirdiği operasyonlarla ölümden dönen Seren Serengil’den çocuk açıklaması: Evlilikten vazgeçtim

"DEKOLTELER OLACAK ÇOK SEVERİM"

"Dekolte hep olur olmasında sorun yok, yerinde ve dozunda olması gerektiği gibi. Zaten ben popçu değil, solistim. Uzun elbise giyiyorum tabii onda da dekolteler olacak çok severim karşı değilim. Aileler geliyorlar ya sizi seyretmeye yani olması gerektiği kadar."