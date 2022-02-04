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Geçirdiği operasyonlarla ölümden dönen Seren Serengil’den çocuk açıklaması: Evlilikten vazgeçtim

Seren Serengil geçirdiği zayıflama operasyonu ardından dumping sendromuna yakalanıp 43 kiloya kadar indi. Serengil, geçen ay zorlu bir ameliyat olup sağlığına kavuştu. Sunucu, gazetecilere verdiği röportajında evlilik ve çocuk planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son hali merak edilen Seren Serengil'in birbirinde çarpıcı açıklamaları…

Giriş Tarihi: 04.02.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 11:25
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Geçirdiği operasyonlarla ölümden dönen Seren Serengil’den çocuk açıklaması: Evlilikten vazgeçtim

Nişantaşı'nda basın mensuplarına yakalanan sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sahnelere geri dönme kararı verdiğini ve Batum sahnesinde dekolte kostüm giyeceğini fakat dekoltenin dozunda olması gerektiğini öne sürdü.

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Geçirdiği operasyonlarla ölümden dönen Seren Serengil’den çocuk açıklaması: Evlilikten vazgeçtim

"SİBEL, HÜLYA RAKİPLERİM"
Serengil, gazetecilere yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

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Geçirdiği operasyonlarla ölümden dönen Seren Serengil’den çocuk açıklaması: Evlilikten vazgeçtim

"Bizim 90'lı yılların sanatçıları geri döndü çünkü biz iş yapıyorduk. Sibel, Hülya döndü bunlar o zaman benim rakiplerimdi. Teklif geldi Batum'dan bir otelde çıkacağım önce, tozumu orada atacağım ardından İstanbul'da sahnede olacağım."

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Geçirdiği operasyonlarla ölümden dönen Seren Serengil’den çocuk açıklaması: Evlilikten vazgeçtim

"DEKOLTELER OLACAK ÇOK SEVERİM"

"Dekolte hep olur olmasında sorun yok, yerinde ve dozunda olması gerektiği gibi. Zaten ben popçu değil, solistim. Uzun elbise giyiyorum tabii onda da dekolteler olacak çok severim karşı değilim. Aileler geliyorlar ya sizi seyretmeye yani olması gerektiği kadar."

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Geçirdiği operasyonlarla ölümden dönen Seren Serengil’den çocuk açıklaması: Evlilikten vazgeçtim

"OTUZ KİLO ALMIŞ GİBİ SEVİNİYORUM"

Geçtiğimiz ay geçirdiği operasyon sonrası ölümün kıyısından döndüğünü anlatan Serengil, ameliyat sonrası üç kilo aldığı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyip, "Şu an belki aranızda olmayabilirdim. Üç kilo aldım otuz kilo almış gibi seviniyorum. Kıyısından döndüm yani. Bağırsağı tekrar yerine getirdiler güzel bir ameliyat getirdim, o bayılmalarım da kalmadı" dedi.