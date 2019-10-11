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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Gamze Özçelik ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile aylar önce yeniden barıştı ve ilişkilerine bir şans daha verdi. Bir televizyon yarışmasında kazandığı birincilik ile tanınan Uğur Pektaş, Gamze Özçelik'le rol aldığı dizide tanıştı. Arka Sokaklar dizisinin senaryosu gerçek oldu ve Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik evlendi. Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş dövüş sporlarıyla da ilgileniyor. Uzun bir süredir televizyon dünyasından uzak duran Uğur Pektaş'ın ne yaptığı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:17
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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

İŞTE BAŞTA UĞUR PEKTAŞ OLMAK ÜZERE ÜNLÜ İSİMLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Aydan Burhan

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Ömer Dönmez

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Ergun Köknar

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Kayhan Yıldızoğlu