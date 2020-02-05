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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş yeniden Survivor'da yarışacak! Survivor'un eski şampiyonu Uğur Pektaş...

Survivor yarışmacısı olarak tanınan ve kazandığı şampiyonluk sonrası oyunculuk kariyeri başlayan Uğur Pektaş yeniden gündem oldu. Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş, rol aldıkları Arka Sokaklar dizisindeki aşklarını gerçeğe dönüştürmüş ve evlenmişlerdi. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Uğur Pektaş, Survivor'ın yeni sezonunda da yarışmacı olarak boy gösterecek. Survivor'da yarışacak olan Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in bir de Murathan adında çocukları var. Sosyal medyayı sallayan Uğur Pektaş'ın yeni hayatı herkesi şoke etti. Çıkar haberler sonrası araştırılan Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş o fotoğraflarıyla olay oldu.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 09:52
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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş yeniden Survivor'da yarışacak! Survivor'un eski şampiyonu Uğur Pektaş...

Survivor 2005 şampiyonu Uğur Pektaş, 15 yıl sonra geri döndü. Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinin ardından uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Gamze Özçelik ile kısa bir süre ayrılık yaşayan Uğur Pektaş, eşi ile sorunlarını çözdü ve hayranlarının karşısına bambaşka biri olarak çıktı.

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş yeniden Survivor'da yarışacak! Survivor'un eski şampiyonu Uğur Pektaş...

Türkiye'nin 2005 yılındaki Survivor'da tanıdığı Uğur Pektaş'ın o görüntüleri.

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş yeniden Survivor'da yarışacak! Survivor'un eski şampiyonu Uğur Pektaş...
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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş yeniden Survivor'da yarışacak! Survivor'un eski şampiyonu Uğur Pektaş...

Uğur Pektaş'ın yeni stili sosyal medyayı salladı.

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş yeniden Survivor'da yarışacak! Survivor'un eski şampiyonu Uğur Pektaş...