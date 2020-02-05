Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş yeniden Survivor'da yarışacak! Survivor'un eski şampiyonu Uğur Pektaş...

Survivor yarışmacısı olarak tanınan ve kazandığı şampiyonluk sonrası oyunculuk kariyeri başlayan Uğur Pektaş yeniden gündem oldu. Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş, rol aldıkları Arka Sokaklar dizisindeki aşklarını gerçeğe dönüştürmüş ve evlenmişlerdi. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Uğur Pektaş, Survivor'ın yeni sezonunda da yarışmacı olarak boy gösterecek. Survivor'da yarışacak olan Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in bir de Murathan adında çocukları var. Sosyal medyayı sallayan Uğur Pektaş'ın yeni hayatı herkesi şoke etti. Çıkar haberler sonrası araştırılan Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş o fotoğraflarıyla olay oldu.