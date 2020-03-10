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Gamze Özçelik’e Türkiye Diyanet Vakfı’ndan iyilik ödülü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6. Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu yılki sahiplerini açıkladı. İnsanın hayatı görerek ve örnek alarak öğrendiğini belirten Ali Erbaş, "İyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, son derece önemlidir." dedi. Oyunculuğu bırakmasının ardından kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kendisini hayır işlerine adayan ve Afrika'da su kuyuları açan Gamze Özçelik ödül alacak olan isimler arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 10.03.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 13:11
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