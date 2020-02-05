BİZE ULAŞIN
Gamze Özçelik yaptığı açıklamayla gönülleri fethetti
Oyunculuk kariyerini bırakmasının ardından hayatını tamamen değiştiren Gamze Özçelik, yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir topladı. Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile özellikle Afrika'da açtığı su kuyuları ile gönülleri fethetti. Son olarak Göztepe'de bulunan evini satarak Afrika'da su kuyusu açtığı iddia edilmişti. İddialara sosyal medyadan cevap veren Özçelik, yazdıklarıyla bir kez daha gönülleri fethetti.
Giriş Tarihi: 05.02.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 14:22
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9