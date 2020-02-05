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Gamze Özçelik yaptığı açıklamayla gönülleri fethetti

Oyunculuk kariyerini bırakmasının ardından hayatını tamamen değiştiren Gamze Özçelik, yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir topladı. Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile özellikle Afrika'da açtığı su kuyuları ile gönülleri fethetti. Son olarak Göztepe'de bulunan evini satarak Afrika'da su kuyusu açtığı iddia edilmişti. İddialara sosyal medyadan cevap veren Özçelik, yazdıklarıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 14:22
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Gamze Özçelik yaptığı açıklamayla gönülleri fethetti

Yıllar önce oyunculuk kariyerinde zirvedeyken bir anda hayatını baştan aşağı değiştiren Gamze Özçelik yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir topluyor. Kendini iyiliğe ve yardıma adayan Gamze Özçelik bu amacını daha organize hale getirmek için de bir dernek kurdu.

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Gamze Özçelik yaptığı açıklamayla gönülleri fethetti

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik özellikle Afrika'da açtıklaı su kuyuları ile gönülleri fethetti.

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Gamze Özçelik yaptığı açıklamayla gönülleri fethetti

Son olarak Gamze Özçelik hakkında 'Göztepe'deki evini 400 bin TL'ye sattığı, bu parayla Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtığı iddia edildi. Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdiği' öne sürülmüştü.

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Gamze Özçelik yaptığı açıklamayla gönülleri fethetti

Gamze Özçelik daha öncede benzer haberlerin çıktığını ve bu haberin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Gamze Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bir kez daha hayran bıraktı. İşte Gamze Özçelik'in o iddialara verdiği yanıt...

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Gamze Özçelik yaptığı açıklamayla gönülleri fethetti

Gamze Özçelik "Yapmadığımız şeyler için bizi övmeyin, yaptığımız şeyler için de bizi övmeyin. "Hamd ve övgü yalnız Allah'adır." İstemezse yaprak kımıldamaz, istersen olmaz denen olur... Hakimiyet 'O'nundur... " dedi.