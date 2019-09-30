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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, dizide birbirlerine aşık olmuş ve bu aşkı evlilikle taçlandırmıştılar. Ünlü çiftin evliliğinden Murathan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Yaptığı yardımlarla takdir toplayan 37 yaşındaki Gamze Özçelik, oğlunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlü isimlerden. Hal böyle olunca Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Arka Sokakların sevilen eski oyuncuları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ve diğer ünlülerin çocukları...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 17:49
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...

Gamze Özçelik, bir dönem birlikte Arka Sokaklar'da rol aldığı Uğur Pektaş ile evlenmiş ve bu evlilikten Murathan adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi ancak bu evlilik bir süre sonra ayrılıkla sonuçlandı. Özçelik, ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile bir dönem barışmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu. Yaptığı yardımlarla büyük takdir alan ve özel hayatı merak edilen Gamze Özçelik, oğlu Murathan'ı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tanzanya'da Albino çocuklarla bir araya gelen Özçelik, "Bazı hayatları gördükçe, Allah'ın bana nasip ettiklerine nasıl şükredeceğimi şaşırıyorum" dedi. Gamze Özçelik'in oğlu Murat Han'ı görenler çok şaşırıyor. Murat Han'ın annesi Gamze Özçelik'e benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor… İşte Gamze Özçelik'in oğlu Murat Han Pektaş ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...

OZAN AKBABA

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...

OZAN AKBABA EŞİ BUKET AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ AKBABA

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...

PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI