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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...
Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol alan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, dizide birbirlerine aşık olmuş ve bu aşkı evlilikle taçlandırmıştılar. Ünlü çiftin evliliğinden Murathan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Yaptığı yardımlarla takdir toplayan 37 yaşındaki Gamze Özçelik, oğlunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlü isimlerden. Hal böyle olunca Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Arka Sokakların sevilen eski oyuncuları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ve diğer ünlülerin çocukları...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 17:49
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