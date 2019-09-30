Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu herkesi şaşırttı! Arka Sokaklar'ın eski yıldızları...

Gamze Özçelik, bir dönem birlikte Arka Sokaklar'da rol aldığı Uğur Pektaş ile evlenmiş ve bu evlilikten Murathan adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi ancak bu evlilik bir süre sonra ayrılıkla sonuçlandı. Özçelik, ayrıldığı eşi Uğur Pektaş ile bir dönem barışmış ve sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulmuştu. Yaptığı yardımlarla büyük takdir alan ve özel hayatı merak edilen Gamze Özçelik, oğlu Murathan'ı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tanzanya'da Albino çocuklarla bir araya gelen Özçelik, "Bazı hayatları gördükçe, Allah'ın bana nasip ettiklerine nasıl şükredeceğimi şaşırıyorum" dedi. Gamze Özçelik'in oğlu Murat Han'ı görenler çok şaşırıyor. Murat Han'ın annesi Gamze Özçelik'e benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor… İşte Gamze Özçelik'in oğlu Murat Han Pektaş ve diğer ünlü isimlerin çocukları…