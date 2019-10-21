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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi!
Serseri ve Arka Sokaklar dizileriyle dikkat çeken Gamze Özçelik, son yıllarda kendini Afrika'da hayır işlerini adadı. Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'daki birçok köyde su kuyusu yapan Gamze Özçelik özel hayatıyla sevenlerinin ilgi odağı oldu. Magazin dünyasından uzak bir hayat yaşayan Gamze Özçelik-Uğur Pektaş çiftinin oğlu görenleri şaşkına çevirdi. Okul çağına gelen Gamze Özçelik'in oğlu gören herkesi hayrete düşürdü. İşte Gamze Özçelik-Uğur Pektaş çiftinin sosyal medyayı sallayan oğlu.
Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:53
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