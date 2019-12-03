Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son halleriyle olay oldu

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, rol aldıkları Arka Sokaklar dizisindeki aşklarını gerçeğe dönüştürmüş ve evlenmişlerdi. Genç çiftin bu evlilikten Murathan adında bir de çocukları oldu ancak bir süre sonra anlaşamayıp boşandılar. Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'yı karış karış gezerken, Uğur Pektaş'ın yeni hayatı herkesi şoke etti. Sosyal medya takipçileri tarafından gündeme taşınan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın fotoğrafları magazin dünyasının gündemi oldu.