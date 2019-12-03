03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son halleriyle olay oldu

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, rol aldıkları Arka Sokaklar dizisindeki aşklarını gerçeğe dönüştürmüş ve evlenmişlerdi. Genç çiftin bu evlilikten Murathan adında bir de çocukları oldu ancak bir süre sonra anlaşamayıp boşandılar. Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'yı karış karış gezerken, Uğur Pektaş'ın yeni hayatı herkesi şoke etti. Sosyal medya takipçileri tarafından gündeme taşınan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın fotoğrafları magazin dünyasının gündemi oldu.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 17:38
  • 1
  • 46
Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son halleriyle olay oldu

Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş son fotoğraflarıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Sevilen oyuncuların yıllar içindeki değişimleri herkesi şaşırtırken, Uğur Pektaş'ın yeni stili sosyal medyayı salladı.

  • 2
  • 46
Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son halleriyle olay oldu

İşte Gamze Özçelik Uğur Pektaş çifti dahil ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..

  • 3
  • 46
Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son halleriyle olay oldu

Uğur Pektaş

  • 4
  • 46
Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son halleriyle olay oldu
  • 5
  • 46
Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son halleriyle olay oldu