Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son görüntüleriyle magazin dünyasını salladı

Arka Sokaklar dizisinde başlayan aşkları mutlu bir yuvaya dönen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, son görüntüleriyle dikkat çekti. Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'yı karış karış gezerken, Uğur Pektaş'ın yeni hayatı herkesi şoke etti. Sosyal medya takipçileri tarafından gündeme taşınan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın fotoğrafları magazin dünyasının gündemi oldu.