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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son görüntüleriyle magazin dünyasını salladı

Arka Sokaklar dizisinde başlayan aşkları mutlu bir yuvaya dönen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, son görüntüleriyle dikkat çekti. Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'yı karış karış gezerken, Uğur Pektaş'ın yeni hayatı herkesi şoke etti. Sosyal medya takipçileri tarafından gündeme taşınan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın fotoğrafları magazin dünyasının gündemi oldu.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:07
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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son görüntüleriyle magazin dünyasını salladı

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş son görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medya takipçileri hayrete düştü. Uğur Pektaş'ın son görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Arka Sokaklar dizisindeki birlikteliği bir aileye dönüştüren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti hayatların sert karalar aldılar.

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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son görüntüleriyle magazin dünyasını salladı

Gamze Özçelik tesettüre bürünürken, eşi Uğur Pektaş da imaj değişikliğine gitti.

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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son görüntüleriyle magazin dünyasını salladı

Son yıllarda göz önünde olmayan Uğur Pektaş uzun bir zaman sonra ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Uğur Pektaş'ın görüntüleri olay oldu.

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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son görüntüleriyle magazin dünyasını salladı

Geçen yıl yaptığı Umre ziyaretinde sarık ve cübbe giyerek, gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkan oyuncu, uzun zamandır mesleğini de askıya aldı.

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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son görüntüleriyle magazin dünyasını salladı

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008'de evlenip 2012'de oğulları Muratcan'a rağmen boşanmıştı. .