Gamze Özçelik Sudan'da çocuklara baklava yedirdi! İşte o görüntüler

Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'yı karış karış gezen Gamze Özçelik, hem su kuyuları yapıyor hem de yardıma muhtaç ailelere destek veriyor. Sudan'daki selden zarar gören ailelere battaniye ve erzak yardımı yapan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çocukları sevindirmeyi de ihmal etmedi. Gamze Özçelik bu kez Sudan'daki çocuklara baklava dağıttı. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o görüntüler.