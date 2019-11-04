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Gamze Özçelik Sudan'da çocuklara baklava yedirdi! İşte o görüntüler

Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'yı karış karış gezen Gamze Özçelik, hem su kuyuları yapıyor hem de yardıma muhtaç ailelere destek veriyor. Sudan'daki selden zarar gören ailelere battaniye ve erzak yardımı yapan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çocukları sevindirmeyi de ihmal etmedi. Gamze Özçelik bu kez Sudan'daki çocuklara baklava dağıttı. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o görüntüler.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 13:08
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Gamze Özçelik Sudan'da çocuklara baklava yedirdi! İşte o görüntüler

Sudan başta olmak üzere birçok Afrika ülkesine yardıma koşan Gamze Özçelik, suyu olmayan köylere su kuyuları açarak başladı. Yardımlarını kesmeyen Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'da erzak ve battaniye yardımları da yaptı.

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Gamze Özçelik Sudan'da çocuklara baklava yedirdi! İşte o görüntüler

Çocukları hiçbir zaman unutmayan Gamze Özçelik, her seferinde oyuncak ve onlar için kıyafet götürmeyi ihmal etmedi. Gamze Özçelik son olarak Sudan'da çocuklara baklava ikram etti.

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Gamze Özçelik Sudan'da çocuklara baklava yedirdi! İşte o görüntüler

İşte Gamze Özçelik'in o paylaşımı.

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Gamze Özçelik Sudan'da çocuklara baklava yedirdi! İşte o görüntüler

Gamze Özçelik'in Afrika'nın farklı yerlerine yaptığı yerlerden görüntüler...

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Gamze Özçelik Sudan'da çocuklara baklava yedirdi! İşte o görüntüler