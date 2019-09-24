Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü! Arka Sokaklar dizisi ile ekrana damgasını vurmuştu...

Bir dönem Arka Sokaklar dizisi ve Uğur Pektaş ile olan evliliğiyle ekranlara damga vuran Gamze Özçelik, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekmişti. Gözler önünde olmadığı süre zarfında Uğur Pektaş'la yeniden barışan ve Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalara başlayan Gamze Özçelik bir döndü, pir döndü. Kendi koleksiyonunu çıkaran 37 yaşındaki Gamze Özçelik'in özel hayatı yakın mercek altında. Eşinden, çocuğuna her detay merak edilen Gamze Özçelik , koleksiyonu için özellikle kendi yaşam tarzına vurgu yaptığını belirtti.