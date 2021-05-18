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Finale giderken taze kan geldi! Çukur'a bomba isim geliyor! Beklenmeyen hamle son koz olacak...
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da beklenmedik gelişme yaşanıyor. Çukur'da büyük finale 3 bölüm kala sevilen oyuncu Sarp Akkaya'nın diziye dahil olması heyecanı artırdı. Cumali amcanın son kozu olarak sahneye süreceği "Şahram" karakterine hayat verecek oyuncunun hayranları haberi memnuniyetle karşıladı. 7 Haziran akşamı büyük final yapması beklenen dizide yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 18.05.2021 19:04Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 19:04