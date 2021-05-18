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Finale giderken taze kan geldi! Çukur'a bomba isim geliyor! Beklenmeyen hamle son koz olacak...

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da beklenmedik gelişme yaşanıyor. Çukur'da büyük finale 3 bölüm kala sevilen oyuncu Sarp Akkaya'nın diziye dahil olması heyecanı artırdı. Cumali amcanın son kozu olarak sahneye süreceği "Şahram" karakterine hayat verecek oyuncunun hayranları haberi memnuniyetle karşıladı. 7 Haziran akşamı büyük final yapması beklenen dizide yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 19:04
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Finale giderken taze kan geldi! Çukur'a bomba isim geliyor! Beklenmeyen hamle son koz olacak...

Finale giderken taze kan geldi. Çukur'a bomba isim geliyor. Beklenmeyen hamle son koz olacak. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 7 Haziran akşamı büyük finalle hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor. Finale sayılı günler kala heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Erkan Koçak Köstendil ve Barış Kocaoğlu'nun başrolünde yer aldığı diziye sürpriz bir isim dahil olacak. Sarp Akkaya'nın Şahram karakteri ile finalden önce diziye dahil olması bekleniyor. Gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Finale giderken taze kan geldi! Çukur'a bomba isim geliyor! Beklenmeyen hamle son koz olacak...

Dördüncü sezonuyla 7 Haziran akşamı büyük final yapmaya hazırlanan 'Çukur'un oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu.

Koçovalı Kardeşler'in Amca'ya karşı verdiği büyük savaşta çok önemli bir yere sahip olan Şahram'a hayat verecek Akkaya, dün ilk sahnesi için sete çıktı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Şahram karakterinin final öncesi Çukur'da dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

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Finale giderken taze kan geldi! Çukur'a bomba isim geliyor! Beklenmeyen hamle son koz olacak...

NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinin final haftası mayıs ayına denk geleceği öne sürülmüştü.

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Finale giderken taze kan geldi! Çukur'a bomba isim geliyor! Beklenmeyen hamle son koz olacak...

Dizinin yaklaşık 3 bölüm sonra biteceği söyleniyor. Yapım son olarak geçen hafta 128. bölümü ile ekrana gelmişti.

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Finale giderken taze kan geldi! Çukur'a bomba isim geliyor! Beklenmeyen hamle son koz olacak...

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur dizisinin yeni bölümünün bu akşam neden yayınlanmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.