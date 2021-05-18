Finale giderken taze kan geldi. Çukur'a bomba isim geliyor. Beklenmeyen hamle son koz olacak. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 7 Haziran akşamı büyük finalle hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor. Finale sayılı günler kala heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Erkan Koçak Köstendil ve Barış Kocaoğlu'nun başrolünde yer aldığı diziye sürpriz bir isim dahil olacak. Sarp Akkaya'nın Şahram karakteri ile finalden önce diziye dahil olması bekleniyor. Gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.