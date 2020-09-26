Final kararı! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix LCDP final sezonu fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu ile final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Dördüncü sezonu tamamlayan seyirciler şimdiden dizinin yeni sezon tarihini araştırmaya başladılar. Dizinin takipçileri tarafından 5. ve final sezonunda hangi olayların yaşanacağı merak ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix La Casa De Papel final sezonu fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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