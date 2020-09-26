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Final kararı! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix LCDP final sezonu fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu ile final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Dördüncü sezonu tamamlayan seyirciler şimdiden dizinin yeni sezon tarihini araştırmaya başladılar. Dizinin takipçileri tarafından 5. ve final sezonunda hangi olayların yaşanacağı merak ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix La Casa De Papel final sezonu fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 10:26
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Final kararı! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix LCDP final sezonu fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon tarihi için araştırmalar sürüyor. Netflix'te seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanmıştı. 8 bölümden oluşan dördüncü sezonun ardından dizinin beşinci sezonu beklenmeye başlamıştı. La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından 5. sezonun final olacağı açıklandı. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix LCDP final sezonu fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Final kararı! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix LCDP final sezonu fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.

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Final kararı! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix LCDP final sezonu fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR

La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

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Final kararı! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix LCDP final sezonu fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel'in 5. sezon çekimlerinin Ağustos'ta başlayacağı konuşuluyordu. Dizinin 2021'in ikinci yarısına doğru çıkması bekleniyor.

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Final kararı! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Netflix LCDP final sezonu fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.