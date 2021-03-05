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Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu! Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor...

Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı için final iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sefirin Kızı geçtiğimiz sezon reyting oranlarında uzak çizgide yoluna devam ediyor. Sosyal medyada dizinin final yapacağı iddiasının konuşulması hayranlarını üzüyor. Sevilen isimlerin diziden ayrılmasının ardından yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 23:48
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Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu! Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor...

Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu! Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor. Pazartesi akşamlarının vezgeçilmezleri arasında yer alan Sefirin Kızı için final iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Hayranları gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Dizinin reyting oranlarda istenilen seviyede olmaması sonrasında böyle bir kararın alınacağı konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu! Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı için final iddiaları gündeme geldi. Ancak kanal tarafından yapılan açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu! Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor...

YENİ BÖLÜMÜN KONUSU

Mavi'nin Melek'i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek'in ortada olmaması Sancar ve Güven'i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır.

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Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu! Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor...

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya'nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya'yı derinden sarmıştır. Halise'nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu'yu hem de Yahya'yı çok şaşırtacaktır.

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Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu! Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor...

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar'ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

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