Final iddiasının ardı arkası kesilmiyor! Reytingler alabora oldu! Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor...

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya'nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya'yı derinden sarmıştır. Halise'nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu'yu hem de Yahya'yı çok şaşırtacaktır.