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Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...
Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor. Çukur yok ama onlar olacak. Son isimde belli oldu. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur bu sezon veda etmeye hazırlanıyor. Ancak dizinin oyuncuları yeni projeleriyle ekranlarda olmaya devam edecek. Kubilay Aka'dan sonra Necip Memili'nin de yeni projesi belli oldu. KubilayAka "Cam Tavanlar", NecipMemili "Kanunsuz Topraklar"la anlaştıktan sonra Damla Sönmez'in de yeni projesi belli oldu.
Giriş Tarihi: 24.05.2021 20:30Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 20:30