Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...

Çukur bu sezon sevenlerine veda edecek. Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Necip Memili ve İrem Altuğ gibi birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran dizinin vedası hayranlarını üzdü. Kadrodan daha önce ayrılan Kubilay Aka'nın yeni projesi belli oldu. Son dakika haberlerine göre Necip Memili ve Damla Sönmez'de yeni sezonda farklı projelerle ekranlarda olacak. Sevenleri yeni sezonda hangi isimlerin nerede boy göstereceğini merak ediyor.