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Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...

Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor. Çukur yok ama onlar olacak. Son isimde belli oldu. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Çukur bu sezon veda etmeye hazırlanıyor. Ancak dizinin oyuncuları yeni projeleriyle ekranlarda olmaya devam edecek. Kubilay Aka'dan sonra Necip Memili'nin de yeni projesi belli oldu. KubilayAka "Cam Tavanlar", NecipMemili "Kanunsuz Topraklar"la anlaştıktan sonra Damla Sönmez'in de yeni projesi belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 20:30 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 20:30
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Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...

Çukur bu sezon sevenlerine veda edecek. Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Necip Memili ve İrem Altuğ gibi birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran dizinin vedası hayranlarını üzdü. Kadrodan daha önce ayrılan Kubilay Aka'nın yeni projesi belli oldu. Son dakika haberlerine göre Necip Memili ve Damla Sönmez'de yeni sezonda farklı projelerle ekranlarda olacak. Sevenleri yeni sezonda hangi isimlerin nerede boy göstereceğini merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...

Finale yaklaşan #Çukur'un oyuncularının yeni projeleri yavaş yavaş belli oluyor. KubilayAka "Cam Tavanlar", NecipMemili "Kanunsuz Topraklar"la anlaştıktan sonra Damla Sönmez'in de yeni projesi belli oldu.

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Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...

ÇUKUR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, adım adım finale yaklaşıyor.

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Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu ve senaryosu Gökhan Horzum tarafından kaleme alınan Çukur'da son 4 haftada; Kubilay Aka, Ece Yaşar, Genco Özak ve Kadir Çermik'in canlandırdığı karakterler tek tek yapıma veda etti.

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Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...

Çukur'un 4. sezon 37. yeni bölüm fragmanında, 'Son 3 bölüm' ifadesi kullanıldı. Buna göre Çukur dizisi, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayımlanacak 131. bölümüyle 'büyük final' yaparak ekranlara veda edecek.