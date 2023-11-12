Filtreyi abartan Songül Karlı alay konusu oldu! “Ekranda böyle güzel değilsiniz”

Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımında filtreyi abartan sunucu alay konusu oldu. Kendisine benzetilemeyen Karlı'ya "Ekranda böyle güzel değilsiniz" yorumu geldi. İşte o paylaşım...