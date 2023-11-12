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Filtreyi abartan Songül Karlı alay konusu oldu! “Ekranda böyle güzel değilsiniz”

Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımında filtreyi abartan sunucu alay konusu oldu. Kendisine benzetilemeyen Karlı'ya "Ekranda böyle güzel değilsiniz" yorumu geldi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 12.11.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 14:13
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Filtreyi abartan Songül Karlı alay konusu oldu! “Ekranda böyle güzel değilsiniz”

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline gelen Songül Karlı, son olarak dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı.

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Filtreyi abartan Songül Karlı alay konusu oldu! “Ekranda böyle güzel değilsiniz”

Görüntüsünü değiştirmek isteyen 49 yaşındaki şarkıcının geçirdiği operasyonun ardından son hali ise ameliyattan günler sonra ortaya çıkmıştı.

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Filtreyi abartan Songül Karlı alay konusu oldu! “Ekranda böyle güzel değilsiniz”

"ESKİ HALİNDEN ESER YOK"

Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı, Almanya konseri öncesi yeni imajını paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım, çok değişmiş" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

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Filtreyi abartan Songül Karlı alay konusu oldu! “Ekranda böyle güzel değilsiniz”

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, son olarak eli göğsünde bir pozunu paylaştı.

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Filtreyi abartan Songül Karlı alay konusu oldu! “Ekranda böyle güzel değilsiniz”

"EKRANDA BU KADAR GÜZEL DEĞİLSİNİZ"

Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye yorum yağdı. Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" yazdı.