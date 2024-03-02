Filenin Sultanı Zehra Güneş'in eski sevgilisine bakın! Aralarındaki boy farkı çok konuşulmuştu

A Milli Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, mal varlığıyla gündemde. Başarılı performansıyla izleyenleri büyüleyen Güneş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Mili voleybolcu Zehra Güneş, geçmişte aralarında 23 cm boy farkı olan bir ilişki yaşadığı eski sevgilisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Güneş'in eski sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte merak edilenler isim...