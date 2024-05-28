Filenin Sultanı Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim! Evliliğin eşiğinden dönmüşler! 23 cm boy farkı...

Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, hem milli takıma dair hem de yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamalarla gündeme gelmişti. Kariyerindeki başarılarla dikkat çeken milli voleybolcu, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Güneş'in eski sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Güneş'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski aşkı..