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Haberler Galeri Filenin Sultanı Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

Filenin Sultanı Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

A Milli Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, mal varlığıyla gündemde. Başarılı performansıyla izleyenleri büyüleyen Güneş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Mili voleybolcu Zehra Güneş, geçmişte aralarında 23 cm boy farkı olan bir ilişki yaşadığı eski sevgilisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Güneş'in eski sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte merak edilenler isim...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 15:52
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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla hayranlarının markajında. Zehra Güneş, bu kez eski sevgilisiyle gündeme geldi. Güneş'in geçmişte birlikte olduğu kişiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden Zehra Güneş, geçmişte Eren Dişli ile bir ilişki yaşadı. Çiftin birlikteliği yaklaşık 1 yıl sürdü.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

Boyu 1.97 olan Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

Zehra Güneş'in eski sevgilisi Eren Dişli'nin Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor. Eren Ali Dişli'nin babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmıştır.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

Ancak, Güneş şimdilerde yeni sevgilisiyle gündemde. Zehra Güneş Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer ile aşk yaşamaya başladı.

İşte Zehra Güneş'in başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...