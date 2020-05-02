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Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımına rekor beğeni

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Koronavirüs salgınıyla nedeniyle eşi ve çocuğuyla karantinada olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından "Biz buna değeriz" diyerek bir marka için verdiği pozunu paylaştı. Evcen'in beyaz kıyafetler içinde verdiği poza beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 15:34
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Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımına rekor beğeni

Karantina dönemimde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, 6 yıldır reklam yüzü olduğu marka için verdiği bir pozu paylaşarak işbirliklerinin altıncı senesini kutladı.

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Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımına rekor beğeni

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Eşi ve çocuğuyla paylaşım yapmaya başlayan Fahriye Evcen'in "Çünkü biz buna değeriz demeyi çok seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede 146 binden fazla beğeni aldı. Burak Özçivit ise eşi paylaşım yapar yapmaz beğendi.

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Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımına rekor beğeni

İşte Fahriye Evcen'in o fotoğrafı…

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Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımına rekor beğeni

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmesinin ardından özel hayatıyla merak konusu oldu. Fahriye Evcen hakkında araştırma yapan sevenleri Burak Özçivit ile aralarındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit arasındaki yaş farkı…

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Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımına rekor beğeni

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.