Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımına rekor beğeni

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Koronavirüs salgınıyla nedeniyle eşi ve çocuğuyla karantinada olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından "Biz buna değeriz" diyerek bir marka için verdiği pozunu paylaştı. Evcen'in beyaz kıyafetler içinde verdiği poza beğeni yağdı.