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Fahriye Evcen oğlu Kerem'le deniz keyfinde! O paylaşım gündem oldu! Burak Özçivit'in minik oğlu...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve eşi BUrak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftten Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem'le deniz kenarında keyifli anlar yaşadı. Yeşil mayosuyla dikkatleri üzerine çeken Evcen'in oğluyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 10:54
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Fahriye Evcen oğlu Kerem’le deniz keyfinde! O paylaşım gündem oldu! Burak Özçivit’in minik oğlu...

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Fahriye Evcen oğlu Kerem’le deniz keyfinde! O paylaşım gündem oldu! Burak Özçivit’in minik oğlu...

Ünlü oyuncu, minik oğlu Kerem ile deniz kenarında keyif yaptığı anlara ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fahriye Evcen oğlu Kerem’le deniz keyfinde! O paylaşım gündem oldu! Burak Özçivit’in minik oğlu...

Neon yeşili mayosuyla poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Fahriye Evcen oğlu Kerem’le deniz keyfinde! O paylaşım gündem oldu! Burak Özçivit’in minik oğlu...

Evcen'in oğlu Kerem ile paylaştığı karesi birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Fahriye Evcen oğlu Kerem’le deniz keyfinde! O paylaşım gündem oldu! Burak Özçivit’in minik oğlu...

İşte o paylaşım...

Peki siz diğer ünlülerin çocuklarını tanıyor musunuz?