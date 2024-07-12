12 Temmuz 2024, Cuma
Fahriye Evcen oğlu Kerem'le deniz keyfinde! O paylaşım gündem oldu! Burak Özçivit'in minik oğlu...
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve eşi BUrak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftten Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem'le deniz kenarında keyifli anlar yaşadı. Yeşil mayosuyla dikkatleri üzerine çeken Evcen'in oğluyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım...
Giriş: 12.07.2024 10:54
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