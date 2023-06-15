15 Haziran 2023, Perşembe
Ezgi Eyüboğlu diyet sırrı ortaya çıktı! Tek bir yöntemle 50 kiloya düştü! Adeta mum gibi...
Ezgi Eyüboğlu diyeti son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla konuşulanlar arasında yerini aldı. Sağlıklı yaşam ve fit bir görünüm herkesin hedeflediği ama ulaşmakta güçlük çektiği şeylerden birisi. 50 kiloya düşerek adeta mum gibi eriyen Ezgi Eyüboğlu'nun kilo verme sırrı ortaya çıktı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 19:22
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