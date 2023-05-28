Estetikli diyenler haklı çıktı! Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! İşte Afra Saraçoğlu'nun eski hali...

Yalı Çapkını Seyran'ın eski hali ortaya çıktı! Estetiksiz olduğunu düşünenler hayal kırıklığına uğradı...Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Ünlü isim bu sefer de estetik iddialarıyla gündeme geldi. Eski fotoğraflarını görenler, bir hayli şaşırdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali...