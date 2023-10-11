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Haberler Galeri Esra Erol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayra bıraktı

Esra Erol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayra bıraktı

Ekranların sevilen ismi Esra Erol, başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik süren güzel sunucu, örnek aile yaşantısıyla takdir topladı. Sık sık ailesiyle paylaşımlarda bulunan Esra Erol, son olarak anne ve babasıyla karesini yayınladı. Erol'un annesini görenler güzelliğine hayran kalırken anne kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:26
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Esra Erol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayra bıraktı

Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmedi.

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Esra Erol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayra bıraktı

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini topladı.

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Esra Erol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayra bıraktı

Sık sık ailesiyle paylaşımlarda bulunan güzel sunucu, son olarak anne ve babasıyla bir pozunu yayınladı.

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Esra Erol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayra bıraktı

Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımda bulunan Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Kızlarımız güçlü oldukça, bizler de güçlü oluruz. Unutmayalım: Dünya ancak kız çocuklarının gözündeki ışık kadar aydınlık olabilir"

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Esra Erol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayra bıraktı

Erol'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken anne-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.