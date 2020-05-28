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Esra Erol'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: O an stüdyodan gitmek istiyorum!
Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol, katıldığı bir Youtube yayınında şaşırtan itiraflarda bulundu. Programda her gün sıra dışı aile olaylarını ele alan Esra Erol'a canlı yayına gelen konuklara nasıl tahammül ettiği soruldu. İki çocuk annesi Esra Erol samimi açıklamaları ile dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 17:35
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