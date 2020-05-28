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Esra Erol'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: O an stüdyodan gitmek istiyorum!

Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol, katıldığı bir Youtube yayınında şaşırtan itiraflarda bulundu. Programda her gün sıra dışı aile olaylarını ele alan Esra Erol'a canlı yayına gelen konuklara nasıl tahammül ettiği soruldu. İki çocuk annesi Esra Erol samimi açıklamaları ile dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 17:35
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Esra Erol'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: O an stüdyodan gitmek istiyorum!

Esra Erol, YouTube'ta canlı olarak yayınlanan magazin programı 'Magazin Noteri programına konul oldu.

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Esra Erol'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: O an stüdyodan gitmek istiyorum!

Erol, kendisine yöneltilen "Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?" sorusuna "Edemiyorum aslında" diye cevap verdi ve şaşırtan samimi açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

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Esra Erol'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: O an stüdyodan gitmek istiyorum!

"Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum."

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Esra Erol'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: O an stüdyodan gitmek istiyorum!

"STÜDYODAN ÇIKIP GİTMEK İSTİYORUM"

"Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten 'hoşça kalın sayın seyirciler' deyip çıkmak istiyorum dedi."

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Esra Erol'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: O an stüdyodan gitmek istiyorum!

9 yaşındaki oğlu İdris Ali'nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı.