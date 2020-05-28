Esra Erol'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: O an stüdyodan gitmek istiyorum!

Erol, kendisine yöneltilen "Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?" sorusuna "Edemiyorum aslında" diye cevap verdi ve şaşırtan samimi açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

