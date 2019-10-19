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Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakıp Avusturya'dan Kastamonu'na kaçtı! Gözyaşlarına boğuldu...

Esra Erol'da Saadet ismindeki bir kadın her şeyi itiraf etti! ATV ekranlarında yayınlanan fenomen program Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakarak kaçan Saadet isimli kadının sevgilisi TikTok dolandırıcısı çıktı. Esra Erol'un programında TikTok uygulamasında tanıştığı bir erkekle kaçan Saadet ismindeki bir kadın, bir yıl sonra annesiyle canlı yayında yüzleşti. Saadet'in programa katılan gözü yaşlı annesi Serpil Celep, bu uygulamaya isyan ederek kızına ve torununa dön çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 22:06 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 22:12
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Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakıp Avusturya'dan Kastamonu'na kaçtı! Gözyaşlarına boğuldu...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında TikTok uygulamasında tanıştığı bir erkekle kaçan Saadet ismindeki bir kadın, bir yıl sonra annesiyle canlı yayında yüzleşti.

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Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakıp Avusturya'dan Kastamonu'na kaçtı! Gözyaşlarına boğuldu...

Geçtiğimiz günlerde aradığı kızını Esra Erol'da bulmak isteyen Serpil Celep ismindeki bir kadın, istediğini aldı. Ancak Celep'in kızı Saadet, kayıp değildi. Kendi isteğiyle TikTok uygulamasında tanıştığı Ferhat ismindeki bir erkekle kaçmıştı.

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Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakıp Avusturya'dan Kastamonu'na kaçtı! Gözyaşlarına boğuldu...

TikTok uygulamasında tanışıp, bir kaç ay yazıştıktan sonra Avusturya'dan Kastamonu'na giden evli ve 2 çocuk annesi Saadet Hanım'ın, 3 yaşındaki çocuğunu alarak Ferhat Yılmaz'a kaçtığı öğrenildi.

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Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakıp Avusturya'dan Kastamonu'na kaçtı! Gözyaşlarına boğuldu...

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şu anda Kastamonu'da olan Saadet Keleş, Esra Erol'da programında bulunmasının ardından her şeyi itiraf etti.

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Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakıp Avusturya'dan Kastamonu'na kaçtı! Gözyaşlarına boğuldu...

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Programa katılan gözü yaşlı anne Serpil Celep, bu uygulamaya isyan ederek kızına ve torununa dön çağrısında bulundu.