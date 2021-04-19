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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi şoke eden bir gelişme yaşandı. 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvalarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. 'Baştan yaptım' diyen acılı eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları veririm" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Evden kaçan Meral Okur'un kuzeni Esra Erol canlı yayınına katılarak flaş açıklamalarda bulundu. İşte 19 Nisan Pazartesi Esra Erol'da yaşananlar...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 19:05
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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!