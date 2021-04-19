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Haberler Galeri Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!

Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi şoke eden bir gelişme yaşandı. 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvalarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. 'Baştan yaptım' diyen acılı eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları veririm" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Evden kaçan Meral Okur'un kuzeni Esra Erol canlı yayınına katılarak flaş açıklamalarda bulundu. İşte 19 Nisan Pazartesi Esra Erol'da yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 19:05
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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!

13 yıldır Meral Okur ile evli olan Yalçın Okur, eşinin evden kaçması üzerine Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeninin yanına geldi. Orada Büşra diye bir kuzeni varmış, burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, "Beni de burun estetiği yaptır" diye.

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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!

Ben de dedim ki "ben seni bu şekilde seviyorum, biz çifçiyiz" dedim. 'Yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi.

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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!
Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Önce estetik yaptırdı sonra kocasını terk etti!

15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Yok dedi masada kalsam da yaptıracağım dedi.