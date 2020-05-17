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Haberler Galeri Esra Erol ile ilgili bildiklerinizi unutun! Duyunca çok şaşıracaksınız

Esra Erol ile ilgili bildiklerinizi unutun! Duyunca çok şaşıracaksınız

Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oldu. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçeklerle yakından ilgili. Birçok ünlü, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol yaşı ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol kaç yaşında? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek yaşları...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 09:31
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Esra Erol ile ilgili bildiklerinizi unutun! Duyunca çok şaşıracaksınız

Esra Erol kaç yaşında? İşte duyanları şaşırtan gerçek.

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Esra Erol ile ilgili bildiklerinizi unutun! Duyunca çok şaşıracaksınız

HADİSE

22 Ekim 1985

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Esra Erol ile ilgili bildiklerinizi unutun! Duyunca çok şaşıracaksınız

AYDAN ŞENER

1 Mart 1963

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Esra Erol ile ilgili bildiklerinizi unutun! Duyunca çok şaşıracaksınız

MEHMET ALİ ERBİL

8 Şubat 1957

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Esra Erol ile ilgili bildiklerinizi unutun! Duyunca çok şaşıracaksınız

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974