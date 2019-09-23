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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda Hızır Büyük oynuyor! “Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!”

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezona bomba gibi hazırlanırken, yeni sezonda yaşanacaklar da merak konusu oldu. EDHO'nun yeni sezonunda Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:54
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda Hızır Büyük oynuyor! “Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda, yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.

YENİ SEZON FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda Hızır Büyük oynuyor! “Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!”

Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda Hızır Büyük oynuyor! “Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!”

Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda Hızır Büyük oynuyor! “Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!”

Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda Hızır Büyük oynuyor! “Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!”