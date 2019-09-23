Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda Hızır Büyük oynuyor! “Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!”

Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezona bomba gibi hazırlanırken, yeni sezonda yaşanacaklar da merak konusu oldu. EDHO'nun yeni sezonunda Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler.