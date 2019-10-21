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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde masada husumet artıyor! ''Boran da Behzat da...''

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144.yeni bölümünde masada husumet artıyor. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikam almak için harekete geçen Behzat Boran'ı da alarak meftunların yolunu tutuyor. Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin Dinçer'i vurması masayı karıştırıyor. EDHO'nun 144.yeni bölüm fragmanında "Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek!" sözü dikkat çekiyor. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:11
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde masada husumet artıyor! ''Boran da Behzat da...''

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde masada husumet artıyor! ''Boran da Behzat da...''

Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde masada husumet artıyor! ''Boran da Behzat da...''

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde masada husumet artıyor! ''Boran da Behzat da...''

Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde masada husumet artıyor! ''Boran da Behzat da...''

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

143. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN