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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde masada husumet artıyor! ''Boran da Behzat da...''
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144.yeni bölümünde masada husumet artıyor. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikam almak için harekete geçen Behzat Boran'ı da alarak meftunların yolunu tutuyor. Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin Dinçer'i vurması masayı karıştırıyor. EDHO'nun 144.yeni bölüm fragmanında "Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek!" sözü dikkat çekiyor. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:11
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