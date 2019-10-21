Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde masada husumet artıyor! ''Boran da Behzat da...''

Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

