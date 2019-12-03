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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca özel hayatı ile en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Bir dönem Özgü Namal ile aşk yaşayan ve 6 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayıran Oktay Kaynarca, bu ilişkiden 4 yıl sonra başka bir isimle evlendi ancak bu evliliği uzun sürmedi. İşte Atv'nin fenoman dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın hiç kimsenin bilmediği eşi bakın kimmiş...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 10:08
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor muydunuz? İşte EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

YONCA EVCİMİK-HARUN ÖZAKINÇ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

OZON ORHON-EBRU ŞALLI

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı!

ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL