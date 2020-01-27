Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı olay oldu! Oktay Kaynarca...
ATV ile zirveyi bırakmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca sosyal medyadaki yeni paylaşımıyla olay oldu. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Okay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 16:35Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 16:38