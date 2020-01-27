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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı olay oldu! Oktay Kaynarca...

ATV ile zirveyi bırakmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca sosyal medyadaki yeni paylaşımıyla olay oldu. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Okay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 16:38
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı olay oldu! Oktay Kaynarca...

Resmi sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oktay Kaynarca yeni fotoğrafıyla olay oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'yı daha önce hiç böyle görmediniz.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı olay oldu! Oktay Kaynarca...

Oktay Kaynarca bebeklik fotoğrafını paylaştı. Usta oyuncunun mesajı da dikkat çekti. İşte o fotoğraf ve mesaj...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı olay oldu! Oktay Kaynarca...

"Nasıl ve hangi şartlarla dünyaya geldiğimiz önemli değildir, hayatı nasıl yorumlayıp nasıl öleceğimiz önemlidir..Çok güzel bir ömrüm oldu, içinde olan herkese sonsuz teşekkürler..."

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı olay oldu! Oktay Kaynarca...

Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı sonrası gençlik hali de merak edildi. İşte Oktay Kaynarca ve ünlülerin yıllar önceki fotoğrafları...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın bebeklik fotoğrafı olay oldu! Oktay Kaynarca...

Birce Akalay