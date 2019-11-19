Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Vatan haini ünlüler var

"VATAN HAİNİ ÜNLÜLER VAR"

Kaynarca sözlerine şöyle devam etti;

"'Bu değeri oluşturan kim?' diye baksınlar, sizi sevdikleri için 'ünlü olma' üst cümlesini oluşturun. Hiç sevilmeyen, nefret edilen bir ünlü de olabilirsiniz. Abuk subuk konuşan, millet adına, bayrak adına, toprak adına. Bir sürü vatan haini ünlü de var, biliyoruz. Allah korusun böyle de ünlü olabilirsiniz."