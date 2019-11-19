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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Vatan haini ünlüler var

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, ünlü olmanın bir değer olduğunu ifade etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca sanat camiasında vatan haini ünlülerin olduğunu dile getirirken, "Yaptığınız işte en iyisini yapmalısınız. Bir değer ortaya koymalısınız. Millet hakkında, bayrak hakkında abuk subuk konuşan vatan haini ünlüler de var" ifadelerini kullandı.Oktay Kaynarca açıklamaları sonrası sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:03
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Vatan haini ünlüler var

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın açıklamaları dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca, "Ünlü ol yırt! Bundan kurtulmalıyız. Nasıl ünlü olunmalı mesela? Bir kere yaptığınız işi çok iyi yaparak ünlü olmalısınız. Çok değerli bir iş yapıyor olmalısınız. Değer oluşturan bir iş yapıyor olmalısınız." şeklinde konuştu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Vatan haini ünlüler var

"VATAN HAİNİ ÜNLÜLER VAR"

Kaynarca sözlerine şöyle devam etti;

"'Bu değeri oluşturan kim?' diye baksınlar, sizi sevdikleri için 'ünlü olma' üst cümlesini oluşturun. Hiç sevilmeyen, nefret edilen bir ünlü de olabilirsiniz. Abuk subuk konuşan, millet adına, bayrak adına, toprak adına. Bir sürü vatan haini ünlü de var, biliyoruz. Allah korusun böyle de ünlü olabilirsiniz."

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Vatan haini ünlüler var

Açıklamaları sonrası gündeme oturan Oktay Kaynarca'nın özel hayatı mercek altına alındı. Usta oyuncunun geçmişini araştıran hayranları Oktay Kaynarca'nın eski eşini gördüklerinde şaşkına döndü. İşte Oktay Kaynarca ve ünlülerin eski eşleri..

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Vatan haini ünlüler var

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Vatan haini ünlüler var

Seda Sayan-Sinan Engin