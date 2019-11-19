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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca: Vatan haini ünlüler var
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, ünlü olmanın bir değer olduğunu ifade etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca sanat camiasında vatan haini ünlülerin olduğunu dile getirirken, "Yaptığınız işte en iyisini yapmalısınız. Bir değer ortaya koymalısınız. Millet hakkında, bayrak hakkında abuk subuk konuşan vatan haini ünlüler de var" ifadelerini kullandı.Oktay Kaynarca açıklamaları sonrası sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:03
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