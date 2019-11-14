Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Bütün bunların ardından bir sabah öylesine, hem de hiç bir şey olmadan öyle bir uyanırsın ki, dünya çok güzel bir yer ve iyi ki yaşıyorum yaşasın dersin, saçma saçma gülümseyerek başlarsın hayata o günden itibaren... Anlarsın ki meğer senmişsin her şeyin karşılığı,sen üzmüşsün kendini, sen izin vermişsin sana yaptıklarına ve meğer o süre bugünden itibaren bunun farkına varmana neden olan süreymiş..