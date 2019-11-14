14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile izleyicileri ekran başına bağlayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına içini döktü. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden olan Kaynarca yaptığı anlamlı paylaşımla binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:59
  • 1
  • 56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Oktay Kaynarca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor.

  • 2
  • 56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Kaynarca Instagram'dan yaptığı son paylaşımla takipçilerine içini döktü.

  • 3
  • 56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Oktay Kaynarca'nın paylaştığı yazısı çok beğenildi. İşte o yazı...

  • 4
  • 56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

"Bazen kalakalırsın ortada saçma sapan, sanki bütün dünya üstüne gelir. Sanki daha önce yaptığın uğraştığın emek verdiğin her şey yalanmış hissine kapılırsın, anlamıyor beni kimse dersin hatta durup dururken hastalanırsın, ağzının da tadı olmaz ne yediğin ne içtiğin keyif verir…Sabah yataktan çıkasın olmaz, akşam uykun gelmez… Ne okuduğunu anlarsın ne dinlediğini,ne de seyrettiğini…Ulan ne sıkıcı be hayat, ne kadar uzun gereksiz bir süre bile dersin.

  • 5
  • 56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü

Bütün bunların ardından bir sabah öylesine, hem de hiç bir şey olmadan öyle bir uyanırsın ki, dünya çok güzel bir yer ve iyi ki yaşıyorum yaşasın dersin, saçma saçma gülümseyerek başlarsın hayata o günden itibaren... Anlarsın ki meğer senmişsin her şeyin karşılığı,sen üzmüşsün kendini, sen izin vermişsin sana yaptıklarına ve meğer o süre bugünden itibaren bunun farkına varmana neden olan süreymiş..