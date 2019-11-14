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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sevenlerine içini döktü
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile izleyicileri ekran başına bağlayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına içini döktü. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden olan Kaynarca yaptığı anlamlı paylaşımla binlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:59
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