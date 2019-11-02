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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 30 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Rekortmen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hızır karakteriyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. 1 milyon 200 binden fazla takipçiye sahip olan Oktay Kaynarca, yıllar önceki fotoğrafını paylaştı. ATV ekranlarındaki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Oktay Kaynarca, 30 yıl önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 13:23
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 30 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 30 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 30 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Oktay Kaynarca'nın "Vay arkadaş!!! Sanırım 1989" notuyla paylaştığı fotoğraf sonrası, diğer ünlülerin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin değişimleri...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 30 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Neslihan Atagül

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 30 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Burçin Abdullah