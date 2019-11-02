Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 30 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Rekortmen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hızır karakteriyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. 1 milyon 200 binden fazla takipçiye sahip olan Oktay Kaynarca, yıllar önceki fotoğrafını paylaştı. ATV ekranlarındaki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Oktay Kaynarca, 30 yıl önceki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.