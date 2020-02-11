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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı Emir Benderlioğlu şoke etti! EDHO'nun 156. bölümünde...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Emir Benderlioğlu, 156. bölüm ile dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu Emir Benderlioğlu, ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile sosyal medyaya salladı. Rekortmen dizinin hayran kitlesi başarılı oyuncu Benderlioğlu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu'nun eşi Ceren Benderlioğlu da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı rolünü canlandırıyor.
Giriş Tarihi: 11.02.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 09:44
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