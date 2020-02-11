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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı Emir Benderlioğlu şoke etti! EDHO'nun 156. bölümünde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Emir Benderlioğlu, 156. bölüm ile dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu Emir Benderlioğlu, ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile sosyal medyaya salladı. Rekortmen dizinin hayran kitlesi başarılı oyuncu Benderlioğlu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu'nun eşi Ceren Benderlioğlu da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı rolünü canlandırıyor.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 09:44
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı Emir Benderlioğlu şoke etti! EDHO'nun 156. bölümünde...

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı magazin dünyasını peşine taktı. Yakışıklı oyuncu Emir Benderlioğlu, eşi Ceren Benderlioğlu ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncular ATV'nin rekortmen dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki EDHO'nun 156. bölümünde neler olacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı Emir Benderlioğlu şoke etti! EDHO'nun 156. bölümünde...

EDHO 156. BÖLÜM

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı Emir Benderlioğlu şoke etti! EDHO'nun 156. bölümünde...

Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı Emir Benderlioğlu şoke etti! EDHO'nun 156. bölümünde...

Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı Emir Benderlioğlu şoke etti! EDHO'nun 156. bölümünde...

Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.