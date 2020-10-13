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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Sanem Çelik herkesi şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Sanem Çelik herkesi şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ederken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Fenomen haline gelen dizide Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik dizinin sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Sanem Çelik'in yaşı merak konusu oldu. Peki EDHO'nun yıldızı Sanem Çelik kaç yaşında? İşte ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 14:47
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Sanem Çelik herkesi şaşırttı!

ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun Ceylan'ı Sanem Çelik özel hayatıyla merak konusu oldu. Adından söz ettiren ünlü oyuncu adeta mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Çelik'in hayranları güzel oyuncunun kaç yaşında olduğunu merak etti

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Sanem Çelik herkesi şaşırttı!

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Sanem Çelik herkesi şaşırttı!

MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Sanem Çelik herkesi şaşırttı!

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Sanem Çelik herkesi şaşırttı!

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986