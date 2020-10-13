Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ceylan’ı Sanem Çelik herkesi şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ederken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Fenomen haline gelen dizide Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik dizinin sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Sanem Çelik'in yaşı merak konusu oldu. Peki EDHO'nun yıldızı Sanem Çelik kaç yaşında? İşte ünlü ismin yaşı...