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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da tüm dengeler değişiyor! Korkmazlar’dan intikam yemini! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da tüm dengeler değişiyor! Korkmazlar’dan intikam yemini!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hapishanede Alpaslan'ın Derman Korkmaz'ı öldürmesi ortalığı karıştırıyor. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı intikam yemini ederken tüm dengeler değişiyor. Hızır Reis'in Bahar'la başlayan ilişkisi aile içinde bir krize neden olurken oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 11:31
Alpaslan Çakırbeyli'nin hapishanede Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle dengeler değişir. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı yüksek perdeden intikam yemini eder.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.
Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı öldürmek için tetikçi tutmasından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur.
Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını tehlikeye sokmasını istemez.