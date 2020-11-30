Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da tüm dengeler değişiyor! Korkmazlar’dan intikam yemini!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hapishanede Alpaslan'ın Derman Korkmaz'ı öldürmesi ortalığı karıştırıyor. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı intikam yemini ederken tüm dengeler değişiyor. Hızır Reis'in Bahar'la başlayan ilişkisi aile içinde bir krize neden olurken oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...