Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli fırtınası! Düşmanına aman vermiyor! Davasından dönen...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta yayınlanan yeni bölüm fragmanında Alpaslan'ın sorunu çözmek için girdiği hapishanede Derman Korkmaz ile mücadelesi nefes kesen anlara sahne oldu. Alpaslan hayatını riske ederek Korkmazlar'ın bilinmeyen aile bireylerini devre dışı bırakmak istiyor. Hızır ise masadan şartlı olarak ayrılarak kendilerine yeni lider seçmelerini istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı haberimizde...