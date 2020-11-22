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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli fırtınası! Düşmanına aman vermiyor! Davasından dönen... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli fırtınası! Düşmanına aman vermiyor! Davasından dönen...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta yayınlanan yeni bölüm fragmanında Alpaslan'ın sorunu çözmek için girdiği hapishanede Derman Korkmaz ile mücadelesi nefes kesen anlara sahne oldu. Alpaslan hayatını riske ederek Korkmazlar'ın bilinmeyen aile bireylerini devre dışı bırakmak istiyor. Hızır ise masadan şartlı olarak ayrılarak kendilerine yeni lider seçmelerini istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.11.2020 23:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 23:53
Alpaslan'ın "Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..." sözleri ile başlayan 173. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler heyecan fırtınası yaratıyor. Yaman Korkmaz'ın nezaharette bıçakladıktan sonra hapse giren Alpaslan Çakırbeyli, Derman Korkmaz ve adamlarının yaptığı hain planlarla boğuştu. Alpaslan mücadelesini sürdürken, Hızır ise Dayı Korkmaz ile aynı masada buluşuyor. Dizinin hayranları heyecanla Salı akşamı yayınlanacak 173. bölüm bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.
Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.