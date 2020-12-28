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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da içlerindeki hain ortaya çıkıyor! Ceylan silahını kime doğrultacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümünde Alpaslan'ın ölmesi için plan yapan Yaman Korkmaz bir yandan da Tipi'nin infazı için masada çoğunluğu yakalamaya çalışır. Dostunu kurtarmak için mücadele eden Hızır Çakırbeyli, içlerindeki haini bulmak için de planlar yapar. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Peki Ceylan silahını kime doğrultacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 11:37
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da içlerindeki hain ortaya çıkıyor! Ceylan silahını kime doğrultacak?

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın infazında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin infazında yakalamak ister. Tipi'yi öldürmek için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da içlerindeki hain ortaya çıkıyor! Ceylan silahını kime doğrultacak?

Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesi için de plan yapar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da içlerindeki hain ortaya çıkıyor! Ceylan silahını kime doğrultacak?

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da içlerindeki hain ortaya çıkıyor! Ceylan silahını kime doğrultacak?

Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da içlerindeki hain ortaya çıkıyor! Ceylan silahını kime doğrultacak?

Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin infazında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.