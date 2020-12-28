Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da içlerindeki hain ortaya çıkıyor! Ceylan silahını kime doğrultacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümünde Alpaslan'ın ölmesi için plan yapan Yaman Korkmaz bir yandan da Tipi'nin infazı için masada çoğunluğu yakalamaya çalışır. Dostunu kurtarmak için mücadele eden Hızır Çakırbeyli, içlerindeki haini bulmak için de planlar yapar. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Peki Ceylan silahını kime doğrultacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar…