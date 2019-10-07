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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır tetikte bekliyor

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 142. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümünde şeytanla karşı karşıya gelmek için Behram'ın masaya oturmasının kabul eden Hızır, yaptığı son infazla Amerikalı düşmanlarının radarına girdi. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 142. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:45
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır tetikte bekliyor

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır tetikte bekliyor

Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır tetikte bekliyor

Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir.
Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır tetikte bekliyor

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

141. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır tetikte bekliyor