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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır tetikte bekliyor
Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 142. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümünde şeytanla karşı karşıya gelmek için Behram'ın masaya oturmasının kabul eden Hızır, yaptığı son infazla Amerikalı düşmanlarının radarına girdi. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 142. yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:45
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